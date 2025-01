São Paulo traça planos para futuro de Ryan Francisco

O São Paulo tem uma joia em suas mãos no time finalista da Copinha. Ryan Francisco, de 18 anos, é o artilheiro do torneio com dez gols e já é uma realidade dentro da torcida tricolor. Suspenso da final contra o Corinthians por conta do segundo cartão amarelo, o atacante vive a expectativa para o seu futuro no time principal.

Na estreia do Paulista, contra o Botafogo-SP, Ryan realizou sua primeira partida como titular no time principal. No ano passado, fez sua estreia no profissional na partida contra o Botafogo, pelo Brasileiro. Isso mostra como Luis Zubeldía monitora bem o atacante e o tem em seus planos.