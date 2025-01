Santos tem reunião com fornecedora sobre a ‘camisa azul de Neymar’

O Santos já começou a explorar todas as possibilidades para a chegada de Neymar. A diretoria do Peixe está confiante e, por isso, já realizou até reuniões com a fornecedora de material esportivo.

O assunto é tratado em reuniões periódicas. Caso o retorno se concretize, a nova camisa terá gola polo, mas com modificações suficientes para evitar conflitos com a patente da Nike.

Quantidade de peças

O Santos também tem outra preocupação. O retorno de Neymar pode gerar uma verdadeira febre. Por isso, o clube já solicitou um aumento na quantidade de peças para as vendas.

A tendência é que o retorno de Neymar aumente consideravelmente os números do Santos. Para se ter uma ideia, antes mesmo do anúncio, apenas com as especulações, o programa Sócio Rei já teve duas mil adesões e está próximo de 50 mil.