Romário TV anuncia equipe para primeira transmissão ao vivo neste sábado

Time do Baixinho enfrenta os amigos do Poze do Rodo em partida com acesso gratuito neste fim de semana, no Rio de Janeiro

Está tudo pronto para primeira edição do Fut All Stars 2025, no Rio de Janeiro. Com narração de Cantarelli, a ‘Romário TV’ confirmou o timaço para primeira transmissão ao vivo do canal, que acontece neste sábado (25), a partir das 19h30. O evento reunirá os amigos do Baixinho versus amigos do Poze do Rodo.

Com Cantarelli no comando, a transmissão da ‘Romário TV’ contará com Braune e Dica do Gordinho como comentaristas, além de ‘Fui Clear’ na resenha em quadra. Vale frisar que o canal exibirá o evento de graça, com imagens, no Youtube.