PSG x Reims: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Neste sábado (25), o PSG recebe o Reims, às 17h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 19ª rodada da Ligue 1.

Outra boa notícia é que Kvaratskhelia será relacionado pela primeira vez e deve fazer sua estreia pelo PSG. No entanto, a expectativa é que o técnico Luis Enrique faça algumas alterações no time, para descansar o elenco. Assim, Marquinhos, Dembélé e Hakimi devem ser preservados neste sábado.

Como chega o Reims

Por outro lado, o Reims atravessa seu pior momento na temporada. O time não vence há cinco rodadas na Ligue 1 e caiu para a 13ª posição, com 21 pontos, apenas quatro a mais que o Saint-Étienne, 16º colocado, que leva ao playoff do rebaixamento.

Além disso, o técnico Will Still precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Reda Khadra, Yaya Fofana, Amadou Kone e Mohamed Daramy, lesionados, serão baixas em Paris.