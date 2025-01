Paulinho fala sobre primeiro gol no Vasco após lesão: ‘Dedico a todos que me ajudaram’

A equipe principal do Vasco, enfim, estreou em 2025 e bateu o Madureira por 2 a 0, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Carioca. Autor do primeiro gol, Paulinho desencantou após ter ficado dez meses longe dos gramados em virtude de uma lesão grave no joelho direito. Assim, o atleta fez questão de dedicar o tento a todos que ajudaram e enalteceu o trabalho dos médicos e fisioterapeutas do clube de São Januário.

“É um momento de muita alegria e gratidão. Foram dez meses de muita dificuldade, o momento mais difícil da minha carreira. Eu tive o apoio dos meus companheiros, família, equipe médica (trabalho impecável), fisioterapia e a galera da cozinha. Dedico esse gol a todos que me ajudaram”, disse.