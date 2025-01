Paulinho é regularizado e estreia depende de condições médicas

Nome do atacante já aparece no BID, mas jogador ainda se recupera de cirurgia na canela para poder atuar no Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O atacante Paulinho apareceu no BID, está regularizado oficialmente e já pode estrear pelo Palmeiras. Contudo, a estreia do principal reforço nesta janela de transferência do Verdão ainda deve demorar pra acontecer. O jogador se recupera de uma cirurgia na canela e está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O problema é simples, mas a expectativa é de que o jogador só tenha condições de atuar a partir de abril. Assim, a tendência é que Paulinho, mesmo regularizado, não dispute o Campeonato Paulista. Ele deve ganhar ritmo de jogo na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. A intenção do Palmeiras é ter o atacante 100% para a disputa do Super Mundial de Clubes.