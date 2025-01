Patrocínio inusitado entre youtuber e clube gaúcho chama atenção na web

Estreia ocorreu na última quarta-feira, dia 22, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, e parceria também vale para Copa do Brasil

O futebol brasileiro tem aberto portas para chegadas de influencers e youtubers como novos investidores. Depois da parceria inédita entre Bangu e Eduardo Baptista, o ‘Gol do Rayo’, chegou a vez do programa “Um Assado Para…”, de Duda Garbi, também ganhar evidência no Campeonato Gaúcho.

O youtuber fechou parceria com Guarany, tradicional time do Rio Grande do Sul, para sequência do Gaúchão e Copa do Brasil 2025. Com mais de 535 mil inscritos, o projeto de Duda Garbi estampa a parte traseira do calção da equipe – motivo pelo qual chamou atenção de internautas. A estreia ocorreu no empate em 2 a 2 com o Internacional, no Estrela D’Alva, mas tem repercutido desde então.