Para cortar gastos, Internacional promove demissão em massa

Cerca de 50 funcionários foram desligados do clube durante a semana em diversas áreas do Beira-Rio

O Internacional não está bem financeiramente, afinal, com a enchente que aconteceu no estado no ano passado, o clube adquiriu uma dívida de R$ 90 milhões. O valor teve como destino, principalmente, a reforma no Beira-Rio, além do Centro de Treinamentos Parque Gigante.

Assim, o Celeiro de Ases precisou realizar uma demissão em massa e, durante a semana, desligou aproximadamente 50 funcionários em diferentes áreas no clube. O ge divulgou a informação, mas ainda não houve uma confirmação do Inter.