Paes, sobre termo final do terreno do Gasômetro: ‘Só depende do Flamengo’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se posicionou sobre o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do Gasômetro. Ele afirmou que a situação depende apenas da vontade do Flamengo para concluir o negócio.

“A gente tem tudo assinado, agora só falta essa consolidação do Flamengo, que está desejando ficar sem impedimento. Tem muito inimigo oculto nessa história. O Flamengo depende do Flamengo tomar essa decisão e o presidente Bap está fazendo o que é certo, estudar, saber, conhecer detalhes”, disse em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira.