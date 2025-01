Napoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Com direito a possível estreia, a Juventus enfrenta o Napoli, neste sábado (24), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Em quinto e com apenas uma vitórias nos últimos seis jogos, a parada não será fácil, já que a partida ocorre no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O time da casa, aliás, é simplesmente o líder da Serie A, com 50 pontos, 13 a mais que os rivais Bianconeri. A bola rola às 14h (de Brasília).

