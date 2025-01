Moscardo pede desculpas após goleada: ‘Não foi nosso dia’

Ex-jogador do Corinthians entrou no segundo tempo e não foi capaz de evitar o massacre da Argentina para cima da Seleção

A estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20 entrou para a história de forma negativa. A goleada sofrida por 6 a 0 para a Argentina é a maior dos hermanos contra os brasileiros. Depois da partida, Gabriel Moscardo, que entrou no segundo tempo, pediu desculpas em nome de toda a Seleção pelo vexame na Venezuela.

“A gente promete que vai para a segunda partida contra a Bolívia sabendo que é a final do campeonato. A gente precisa dar uma resposta, a gente vai com tudo. Não tem nada acabado, é a primeira partida, a gente não está eliminado. Sabemos que somos a maior seleção do mundo, então a gente não vai abaixar a cabeça e vamos pra cima da Bolívia no próximo jogo”, destacou.

