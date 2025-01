Milan anuncia contratação de Kyle Walker

Agora é oficial. O Milan anunciou, nesta sexta-feira (24), a contratação do lateral-direito Kyle Walker. O jogador de 34 anos chega por empréstimo do Manchester City até o final da temporada. Contudo, o clube italiano terá uma opção de compra ao término do contrato, no valor de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), mas sem obrigatoriedade.

Na lateral direita, Walker terá a concorrência do capitão Davide Calabria e do brasileiro Emerson Royal. Além disso, ele também pode atuar como zagueiro, posição ocupada por Tomori, outro jogador inglês do elenco.

Além disso, nesta sexta-feira, o jornal espanhol ‘Marca’ revelou que Walker foi oferecido ao Real Madrid. Apesar do interesse do clube merengue em Trent Alexander-Arnold, compatriota de Walker, o clube optou por recusar a oferta e deve investir no jogador do Liverpool.