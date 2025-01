Mauro Cezar detona jogador do Cruzeiro: ‘Desesperado’

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura do goleiro Cássio, do Cruzeiro, que alterou sua foto de perfil e postou mensagens no Instagram após a falha na derrota por 1 a 0 contra o Athletic, no Mané Garrincha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Os torcedores responsabilizaram Fernando Diniz e Cássio pela derrota amarga. Em resposta, o goleiro decidiu mudar a imagem que vinha transmitindo no futebol, colocando uma foto de perfil com taças, em referência a sua carreira repleta de títulos.