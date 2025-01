Manchester United faz proposta por lateral-esquerdo de 20 anos

Com pouco mais de uma semana para o fechamento da janela de transferências do verão europeu, o Manchester United começou a se movimentar para reforçar o elenco. Nesta sexta-feira (24), o clube fez sua primeira oferta por Patrick Dorgu, de 20 anos. De acordo com o jornal ‘The Athletic’, os Red Devils enviaram hoje uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) ao Lecce, que avalia o lateral-esquerdo em 40 milhões. As negociações continuam, e é provável que o acordo seja fechado por um valor um pouco abaixo do pedido pelo clube francês.

Dessa maneira, o lateral-esquerdo dinamarquês é um pedido do técnico Rúben Amorim para reforçar uma das posições consideradas carentes no elenco do Manchester United.