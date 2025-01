Keno revela brincadeira de Mano no Fluminense: ‘Falou que aumentaria meu contrato’

Atacante vibra com primeiro gol no ano com a camisa tricolor e cita que treinador pediu para que ele fechasse mais e fez uma brincadeira

Autor do primeiro gol da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa-RJ, Keno revelou uma brincadeira do técnico Mano Menezes, que tenta fazer com que o atleta não fique tão aberto pela ponta e pise mais na área. Esse, então, foi o primeiro triunfo do Tricolor na temporada, justamente na estreia da equipe titular no Campeonato Carioca.

Antes disso, o time alternativo, recheado de jovens promessas, não conseguiu vencer e empatou duas e perdeu uma na competição. Em campo, o atacante abriu o placar logo aos 3 minutos, enquanto Germán Cano completou a vitória com mais dois gols – Romarinho descontou para Lusa, na Ilha do Governador.