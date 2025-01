Jornalista expõe lado fofoqueiro de Messi

Comunicadora destacou que compartilhou detalhes da crise do relacionamento entre Icardi e Wanda Nara com astro da seleção albiceleste

Yanina detalhou como foi a reunião com Messi em sua participação no programa “Bondi Live”. A comunicadora teve um encontro inesperado com o craque da Argentina em Miami e aproveitou também para tietá-lo. A jornalista demonstrou surpresa de como o jogador estava inteirado sobre o caso que ganhou destaque no mundo do futebol nos últimos meses e ficou conhecido como “Wandagate”.

Posteriormente, Yanina foi novamente surpreendida no trajeto de volta para casa. Afinal, ela recebeu uma mensagem da esposa de Messi, Antonela Roccuzzo. A companheira do astro admitiu para jornalista que ele compartilhou as novidades com a família.

“Ela me escreveu e disse: ‘O Leo chegou no modo LAM (programa que a comunicadora integra), ele tem todas as fofocas’”, complementou Latorre.