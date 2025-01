Jordana pede medida protetiva contra Allan, do Flamengo, após agressão; jogador se manifesta

PMs compareceram à mansão do ex-casal na tarde da última quinta-feira (23), após denúncia de violência doméstica e psicológica / Crédito: Jogada 10

Jordana Holleben decidiu pedir uma medida protetiva contra Allan Souza, do Flamengo, após o episódio de ‘invasão’ à mansão do ex-casal na última quinta-feira (23). A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido. A influencer registrou o primeiro boletim de ocorrência contra Allan por violência doméstica e psicológica. O caso ocorreu por volta das 14h, após o volante do Flamengo invadir a casa que pertencia ao ex-casal e levar os filhos, de seis e dois anos, sem autorização. Depois, Jordana compareceu à Delegacia da Mulher para se resguardar de outra aproximação violenta do ex-marido.

O jogador negou o ocorrido através de comunicado emitido pela assessoria. Em nota, o volante alega que a residência está em seu nome e, portanto, tem o direito de frequentá-la sem aviso prévio. Vale frisar que o ex-casal passa por um processo de divórcio litigioso.

Violência doméstica e psicológica Policiais receberam uma denúncia de briga com violência física contra mulher em ambiente familiar por volta das 14h. Após a chegada da viatura à mansão, Holleben relatou aos agentes que seu ex havia “entrado na residência, a empurrado e retirado as crianças, sem combinar com ela previamente”. Os agentes localizaram o jogador do Flamengo ainda próximo à casa, com os filhos. O atleta, então, alegou que tinha ido buscá-los “apenas para tomarem sorvete no interior do condomínio”. Os PMs optaram por não levá-lo para delegacia, pois, de acordo com relatos, as crianças estavam extremamente abaladas. Segundo fontes, o jogador quer que Holleben deixe a mansão que mora com os filhos para retornar à casa de seus pais, em Porto Alegre. Ela, em contrapartida, não pensa em deixar o Rio de Janeiro neste momento. Ainda de acordo com relatos, o volante teria demitido toda equipe de funcionários da residência diante da postura irredutível da influencer em deixar o local.