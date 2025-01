Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado reencontra seu algoz da última edição do Campeonato Gaúcho, neste sábado (25), no Beira-Rio, pela segunda rodada / Crédito: Jogada 10

O Internacional vai enfrentar o Juventude, neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Apesar de ainda ser o início da competição, o confronto tem um peso especial para o Colorado. Afinal, o Jaconero foi o seu algoz na última edição do Estadual. O adversário foi o responsável pela eliminação do time da capital nas semifinais do Gauchão de 2024. Também vai representar o reencontro do treinador Roger Machado com a equipe de Caxias do Sul, que ele comandou ainda no ano passado e pediu demissão para assumir o Inter. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 16h30.

Como chega o Internacional Em seu primeiro teste oficial na temporada, o Inter apenas empatou por 2 a 2 com o Guarany em partida fora de casa. Contudo, o saldo foi negativo, já que foi constatada uma lesão grave no joelho esquerdo de Bruno Gomes ainda na primeira etapa. Deste modo, o volante que vinha atuando improvisado na lateral direita e se consolidou como titular vai perder grande parte da temporada. O zagueiro Clayton Sampaio, aliás, também precisou ser substituído no primeiro tempo por dores no tornozelo e há também o risco de uma contusão. Para a vaga de Bruno Gomes, o argentino Braian Aguirre provavelmente vai passar para a lateral direita. Afinal, o técnico Roger Machado escolheu utilizá-lo improvisado como lateral-esquerdo ainda com a ausência de Bernabei, que precisa passar por aprimoramento físico. O titular da posição ficou um período ausente dos treinos, pois aguardava um desfecho na negociação entre o Inter e o Celtic pela sua transferência em definitivo. Deste modo, o jovem Pablo deve ganhar uma chance entre os titulares na lateral esquerda. Caso os exames médicos confirmem uma lesão de Clayton e ele não tenha condições de atuar, Victor Gabriel provavelmente vai formar a dupla de zaga com Vitão. Há também concorrência no meio de campo entre o jovem Luis Otávio e Bruno Henrique. Além disso, como há chances de Enner Valencia retornar ao time, a tendência é a de que ele brigue por uma vaga no ataque com Wanderson.