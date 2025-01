Goleada da Argentina no Brasil pelo Sul-Americano Sub-20 rende memes na web

O Brasil sofreu um massacre histórico na estreia do Sul-Americano Sub-20. Na noite desta sexta-feira (24), a seleção de Ramon Menezes foi goleada por 6 a 0 pela Argentina. O resultado, aliás, se tornou a maior vitória dos argentinos no clássico em todas as categorias. Devido a isso, a atuação vergonhosa da base brasileira acabou virando meme nas redes sociais.

Com 11 minutos de jogo, o Brasil tomou três gols da Argentina, sendo um deles contra. Na volta do intervalo, em menos de dez minutos, sofreu mais dois, e a conta foi fechar na metade da etapa final. A Seleção Brasileira, logo, foi engolida em toda a partida, com estatísticas vexatórias.