Gil ainda não jogou na temporada e tem futuro incerto no Santos

Zagueiro renovou por mais um ano com o Peixe, mas Pedro Caixinha mostra que defensor não faz parte de seus planos no clube

O Santos ainda precisa tomar uma definição em relação ao futuro de Gil. O zagueiro, que apresentava indícios que iria se aposentar em 2025, acabou renovando contrato com o Peixe por mais um ano. Contudo, até aqui, o defensor ainda não foi sequer relacionado para jogos com Pedro Caixinha.

“Já falei do Gil, ele faz esforço tremendo, é um profissional incrível no dia a dia. Eu comecei a treinar em 2010 como principal, no União Leiria. De lá até hoje, todos os jogadores, sem exceção, souberam a minha opinião sobre o trabalho deles. E as minhas decisões cara a cara. Não são vocês que precisam saber, são eles. Não quero perder a minha coerência, minha frontalidade. Tomei decisões difíceis na carreira, com atletas de grande história fora do processo. É uma decisão técnica. Todos que fazem parte do processo sabem”, disse Caixinha, após o clássico contra o Palmeiras.

Gil chegou ao Santos em 2024 com vínculo de um ano e, com o acesso à Série A, teve seu contrato renovado automaticamente. Na última temporada, participou de 50 partidas, sendo 34 delas pela Série B, marcando um gol e sendo destaque na campanha. No entanto, mesmo com sua experiência e histórico recente, o jogador não atuou em nenhuma partida do Paulistão até aqui.

