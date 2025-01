Flamengo passa por mudanças no Departamento Médico e inutiliza câmaras hiperbáricas

Com a nova gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Flamengo fez mudanças significativas em diversas áreas fora dos gramados, inclusive no departamento médico. Assim, o novo chefe do setor depois de nove anos, José Luiz Runco, tem condenado as práticas consideradas modernas pelos profissionais que estavam no clube. A informação é do jornal “O Globo”.

Dessa forma, recentemente, o departamento inutilizou duas câmaras hiperbáricas do CT Ninho do Urubu. Vale lembrar que elas buscam acelerar a recuperação de lesões, sendo adotadas por atletas de ponta como Cristiano Ronaldo. Eram também utilizadas por Márcio Tannure, que deixou o clube após 23 anos.