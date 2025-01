Flamengo aciona clubes europeus na Fifa por dívidas

Lázaro - Almeria - Divulgação / Crédito: Jogada 10

O Flamengo busca seus direitos na Fifa por conta de dívidas com clubes da Europa pela compra de jogadores. O Rubro-negro, assim, acionou o Almería (Espanha), Leixões e Estrela Amadora (Portugal) na entidade e pretende receber os valores. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10. No caso do Almería, o Flamengo negociou o atacante Lázaro, de 22 anos, em 2022, e o clube espanhol não honrou com todos os compromissos. Afinal, o Rubro-Negro cobra valores referentes aos impostos pagos na transação envolvendo o jogador, que somam cerca de 1,8 milhão de euros (aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual).

Revelado pelo Flamengo, Lázaro se profissionalizou em 2021. Na temporada seguinte, ele foi importante no elenco que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. O atacante, aliás, entrou em campo em 45 jogos, fez oito gols e deu sete assistências. No Almería, Lázaro não teve tanto espaço. Desde 2023, ele fez 39 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência. No ano passado, o atleta foi para o Palmeiras por empréstimo e teve uma passagem tímida pelo clube paulista.