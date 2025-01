Escalação do Cruzeiro: Gabigol será titular e Kaio Jorge retorna para a equipe

Camisa 9 celeste foi poupado das duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro e vai ser atração neste sábado (25) no Mineirão

Neste sábado (25), o Cruzeiro, com seu elenco principal, volta a campo pelo Campeonato Mineiro para enfrentar o Betim. O jogo será no estádio do Mineirão, válido pela terceira rodada do estadual. Kaio Jorge treinou e tem chances de atuar, assim como Gabigol, que pode fazer sua estreia oficial.

Kaio Jorge, aliás, terminou a temporada anterior em grande fase pelo time mineiro. Porém, devido a uma lesão muscular na coxa, ficou de fora das partidas amistosas nos Estados Unidos e do confronto contra o Athletic. Contudo, além disso, Gabigol, que também está confirmado para o jogo, teve participação nos amistosos, mas com atuações discretas em ambos os jogos.