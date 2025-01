Duelo de técnicos brasileiros marca o início da Copa do Chile

Gustavo Leão e Tiago Nunes defendem Everton e Universidad Católica, respectivamente, no confronto da primeira rodada do torneio chileno / Crédito: Jogada 10

A temporada chilena de 2025 começa neste final de semana com a Copa do Chile. Assim, no domingo (26), haverá um confronto entre dois técnicos brasileiros: Gustavo Leal, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2021 como auxiliar de André Jardine, comandando o Everton, e Tiago Nunes, ex-treinador do Corinthians, à frente da Universidad Católica. Recém-contratado pelo Everton, Gustavo Leal fará sua estreia como treinador do time chileno, que tem quatro títulos nacionais. Aos 38 anos, Leal possui experiência internacional, tendo comandado clubes na Eslováquia e no México. Além disso, no Brasil, trabalhou nas categorias de base do Fluminense entre 2014 e 2019, ajudando a formar jogadores como André, Evanílson, Luiz Henrique e João Pedro.

No México, Leal treinou o Atlético de San Luis, clube filial do Atlético de Madrid, entre 2023 e 24, e fez história ao levar a equipe, que tinha um dos menores orçamentos da Liga MX, pela primeira vez à semifinal do Campeonato Mexicano. Anunciado em dezembro pelo Everton, que pertence ao Grupo Pachuca – dono dos mexicanos Pachuca e León, que disputarão o próximo Mundial de Clubes da FIFA – o treinador vê com otimismo seu novo desafio no Chile.

“Já faz algum tempo que tenho feito esse trabalho de observar outras ligas no mercado internacional, não apenas da América Latina. Me preparei bastante para isso e considero que essa é uma ótima oportunidade para estar em uma liga com qualidade técnica e competitiva”, comentou. “Aqui, um bom trabalho de scouting pode marcar a diferença. Além disso, disputaremos a Sul-Americana, as viagens são menores e o calendário te permite ter mais treinos e desenvolver melhor o seu trabalho. Esses foram fatores chaves na minha decisão de vir para cá”, opinou o técnico.

Contribuição de técnicos brasileiros no cenário internacional O técnico Tiago Nunes comanda a Universidad Católica desde março do ano passado. Aliás, levou o time à 5ª posição no último Campeonato Chileno, superando o Everton por um ponto. Ambas as equipes estão classificadas para a Copa Sul-Americana desta temporada. “Da mesma forma como os treinadores estrangeiros têm contribuído para a evolução do futebol no Brasil nos últimos anos, vejo um movimento natural, na contracorrente do mercado, de técnicos brasileiros bastante capacitados ocupando cada vez mais espaços importantes em clubes de fora. Claro que há o exemplo do André (Jardine) no América do México, mas também temos o Sylvinho na seleção da Albânia, além do Tiago (Nunes) e eu aqui no Chile”, disse. Aliás, Leal revelou que Nunes foi um personagem importante para sua escolha.