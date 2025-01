Demora nas definições no Botafogo é preocupante

Alvinegro vem treinando com somente 15 jogadores no grupo principal e, pior, ainda não definiu o substituto do técnico Artur Jorge / Crédito: Jogada 10

Grande destaque do futebol brasileiro na temporada de 2024, o Botafogo começa o ano de forma muito preocupante. Campeão brasileiro e da Libertadores da América, o Alvinegro vem treinando com somente 15 jogadores no grupo principal. E o pior, aliás, é que ainda não definiu o substituto do técnico Artur Jorge, que foi para o Qatar. Além disso, a contratação de reforços também está se arrastando bem mais do que todos imaginavam. No Campeonato Carioca, o clube vem sendo representado – de forma vexatória – por um time de garotos, com alguns poucos jogadores que poderão fazer parte do grupo que vai disputar as mais importantes competições de 2025, casos do goleiro Raul, dos volantes Patrick de Paula, Kauê e Newton, além do centroavante Matheus Nascimento. Nada animador.

Com esse time, o Botafogo está em penúltimo lugar no Estadual, à frente somente do Bangu. A equipe principal está sendo preparada para a estreia diante do Fluminense, na sexta rodada, no dia 29 deste mês, não se sabe bem por quem. Proprietário do clube, John Textor diz não ter pressa para contratar um treinador, alegando que a prioridade é acertar em cheio na escolha.