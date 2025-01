De saída, Carlos Alberto se despede do Botafogo: ‘Foi um grande aprendizado’

Acertado com o Sport por R$ 15 milhões, atacante agradece por tudo que viveu com a camisa do Alvinegro e publica mensagem na rede social

Acertado com o Sport, o atacante Carlos Alberto utilizou suas redes sociais para se despedir oficialmente do Botafogo. De acordo com o atleta, que assinará contrato com o Leão por quatro temporada, sua passagem pelo alvinegro foi de muito aprendizado e ficam as lembranças dos bons momentos.

“Chegou o momento de me despedir do Glorioso. Foram momentos incríveis vestindo essa camisa tão pesada do futebol brasileiro. Sou muito grato por cada oportunidade que tive de representar as cores do Botafogo, por ter a oportunidade de fazer parte de títulos que ficarão para sempre em minha memória e de correr por essa torcida maravilhosa” disse.