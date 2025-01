Contratado pelo Botafogo, confira quando Jair será apresentado no clube

Zagueiro é titular no time de Ramon Menezes, na Seleção Sub20 e perderá a Supercopa do Brasil no próximo dia 2

Aliás, até o momento, nenhuma contratação foi oficializada pelo Botafogo. Outro nome, portanto, em pauta é o do atacante Artur, atualmente no Zenit, da Rússia. Quanto a Jair, ele sequer se reapresentou ao Santos para a pré-temporada.

Jair está sob o comando de Ramon Menezes e esteve na Granja Comary desde o início de janeiro. Antes de viajar para a Venezuela, no último dia 19, a equipe realizou dois jogos-treinos, contra o Maricá e o Olaria, vencendo ambos. O zagueiro foi titular em ambas as partidas.

Com a final do Sul-Americano marcada para o dia 16 de fevereiro, Jair não estará disponível para a final da Supercopa contra o Flamengo, que acontecerá no próximo dia 2, em Belém. Por fim, caso o Brasil chegue à decisão do torneio, o defensor retornará próximo ao jogo de ida da Recopa Sul-Americana, marcado para o dia 20 de fevereiro, contra o Racing, na Argentina.

