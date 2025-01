Confira quanto o Botafogo deixa de pagar ao Betis por Luiz Henrique

Diretoria do Alvinegro ainda precisa pagar 14 milhões de euros ao Betis até janeiro de 2027 por contratação de atacante no ano passado

O atacante Luiz Henrique deixou o Botafogo e seguiu para o Zenit, da Rússia. Com essa transferência, a diretoria alvinegra economizou 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões, na cotação atual), valor que seria destinado ao Betis, da Espanha, pela contratação do jogador no início do ano passado.

Aliás, há quase um ano, Luiz Henrique chegou ao Botafogo após um período de negociações. Inicialmente, ele atuaria por seis meses e depois se transferiria para o Lyon, da França. Porém, ele permaneceu até o fim da temporada e se tornou peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.