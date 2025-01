Com Juninho e sem Cebolinha, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Volta Redonda

Atacante, que estava no Qarabag, pode fazer estreia pelo Rubro-Negro, neste sábado, às 16h30, pela quinta rodada do Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

O Flamengo voltou a divulgar os jogadores relacionados antes das partidas. Nesta sexta-feira (24), o clube listou os jogadores à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, será o primeiro jogo oficial dos titulares na temporada. Além disso, os torcedores podem assistir a estreia do principal reforço para a temporada, Juninho. No entanto, Everton Cebolinha ainda se recupera de lesão, assim como Luiz Araújo.

De acordo com o clube, Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT George Helal, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo departamento Médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro.