Cano assina renovação com o Fluminense

As informações, inicialmente divulgadas pelo “OGlobo” nesta sexta-feira (24), foram confirmadas pelo Jogada10 . Dessa forma, o jogador deverá se aposentar no Fluminense, onde é ídolo.

O atacante Germán Cano assinou novo vínculo com o Fluminense. Agora, o contrato do argentino com o clube tricolor vai até o fim de 2026. Assim, ele renova por mais uma temporada, já que seu vínculo anterior se encerrava em dezembro deste ano.

Cano recusou, inclusive, investidas do Newell’s Old Boys, de seu país natal. Ele estreou com o pé direito na temporada 2025. Afinal, na última quinta (23), marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Com os gols, o jogador chegou a uma seleta marca pelo Fluminense. Ao chegar aos 93 gols com a armadura tricolor, Cano deixou para trás jogadores como Romeu, Flávio (92) e Simões (91) e entrou no Top-20 de maiores artilheiros da História do clube. Leia mais clicando aqui. Cano chegou ao Flu em 2022 e conquistou quatro títulos até o momento. Levantou o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores, também em 2023. Já em 2024, conquistou a Recopa, outro título inédito na galeria do Fluzão.