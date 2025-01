Calma, Neymar! Internautas reagem a lance ‘humilhante’ do astro em treino do Al-Hilal

Em meio à indefinição sobre o futuro, Neymar tem sentido ‘fome’ de futebol após quase 450 dias, somados, fora de combate. Um lance no último treino do Al-Hilal ilustra bem essa avidez em não só retomar a boa fase como desfilar seu talento por ai.

O Al-Hilal divulgou trechos do treino da última quinta-feira (23), e Neymar aparece em um deles com um lance para lá de desconcertante. O atacante promove um drible que deixa dois companheiros no chão, limpa a jogada e ainda rola a bola para o ”faz e me abraça”. O time com colete, do brasileiro, venceu o duelo durante a atividade.