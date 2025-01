Após hiato de oito anos, RedeTV! negocia retorno da Série B do Campeonato Brasileiro

Emissora está em negociações com a agência Peak a fim de retomar os direitos de transmissão da segunda divisão do Brasileirão a partir de 2025

Após quase uma década ‘escanteada’, a RedeTV! está negociando o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro à grade de programação. A emissora tem conversas avançadas com a agência Peak para adquirir os direitos de transmissão dos clubes da Liga Forte União a partir de 2025.

Anunciantes da emissora vislumbram retornos financeiros com a segunda divisão mais importante do futebol nacional e, portanto, topam custear a operação. Ainda segundo a ‘F5’, da ‘Folha São Paulo’, há uma expectativa positiva até mesmo com base nas audiências esportivas da atualidade. A RedeTV! soma bons números com exibições do Campeonato Alemão, aos sábados, e NFL (Liga de Futebol Americano).