Após deixar o Fluminense, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

Após deixar o Fluminense, o zagueiro Felipe Melo anunciou, nesta sexta-feira (24), sua aposentadoria do futebol. O defensor, que disputou a Copa do Mundo pela Seleção em 2010, na África do Sul, ainda não definiu os próximos passos de sua vida profissional e se permanecerá no mundo do futebol após pendurar as chuteiras.

“Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo”, disse.