Agora aposentado, Pepe revela que Abel Ferreira não tinha muita habilidade

Ex-zagueiro elogia treinador do Palmeiras, que vai enfrentar o time português na estreia do Mundial de Clubes 2025

O ex-zagueiro Pepe, que encerrou a carreira no final da última temporada na Europa após 13 anos defendendo o Porto, revelou detalhes sobre como era enfrentar Abel Ferreira, atualmente técnico do Palmeiras. Eles se enfrentaram oito vezes em competições no Velho Continente.

Pepe teve uma carreira vitoriosa, conquistando títulos por Porto e Real Madrid. Além disso, foi campeão da Eurocopa em 2016 com a seleção de Portugal. Natural de Maceió, o defensor se naturalizou português à medida em que sua trajetória na Europa avançava.