Zubeldía explica opções táticas do São Paulo e detalha planejamento no Paulista

Uma das novidades do elenco foi a escalação do quarteto, com a presença de Oscar, Lucas Moura, Calleri e Luciano, que marcou o gol. Zubeldía explicou que precisava ver como esse esquema iria funcionar e que há outras possibilidades dentro do elenco.

Luis Zubeldía esteve na área técnica do Morumbis pela primeira vez em 2025. Em sua estreia no Paulista, o argentino viu o São Paulo vencer o Guarani por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Na pré-temporada, nos Estados Unidos, o treinador ficou muito irritado com a postura defensiva na partida contra o Cruzeiro. O esquema utilizado contra o Guarani, além de reforçar o ataque, trouxe também dois volantes à frente da defesa. Zubeldía recordou da situação no final do ano passado e da postura dos adversários que merecem atenção.

“Eu acredito que para nós é importante começar a defender o melhor possível contra as equipes que vamos enfrentando. Nos últimos oito ou nove jogos não havíamos convertido muito com relação a saída, à conexão do volante com o meio, do volante com o central. Então, teremos que ter muita concentração, porque também analisamos as equipes rivais. Temos que as vezes usar bola longa para sair jogando e já atacar”, ressaltou.

Planejamento para a temporada

Com o calendário longo na temporada, Zubeldía decidiu optar pelo revezamento de atletas nos jogos do Paulista. Os jogadores atuarão em duas partidas e depois descansarão, além de seguir com os treinamentos durante a semana.