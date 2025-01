Vini Jr e Raphinha engrossam coro por retorno de Neymar ao Santos

Colegas de Seleção Brasileira apoiam atacante em possível retorno ao Brasil. Astro tenta a rescisão de contrato com o Al-Hilal / Crédito: Jogada 10

O assunto mais comentado no futebol brasileiro atualmente é o possível retorno de Neymar ao Santos. Existe uma grande expectativa do Peixe de ver o ídolo voltar para casa e vestir novamente a camisa do clube. Contudo, o desejo não fica apenas na Baixada Santista. Dois dos melhores jogadores do mundo atualmente, VinI Júnior e Raphinha engrossaram o coro pelo retorno do astro ao Alvinegro Praiano.

"O Ney é nosso ídolo. Espero que ele possa estar de volta o mais rápido possível. Para o Brasil é importante ter um jogador como o Ney, ainda mais no Santos, que é casa dele, onde ele acabou com tantos jogos… Que ele possa tomar a melhor decisão para a vida dele", disse Vinícius Júnior, após a vitória do Real Madrid diante do Salzburg.