Vasco Experience: clube faz ativação e gera frenesi em Manaus

Manaus é Vasco! Esse é o lema da Vasco Experience, oportunidade que o clube deu para estreitar laços com torcedores de Manaus, capital do Amazonas, onde a equipe principal fará sua estreia na temporada 2025. A partida contra o Madureira, nesta quinta-feira (23), afinal, representa a primeira aparição do novo treinador Fábio Carille, e também as primeiras partidas de Léo Jardim, Coutinho, Payet e Vegetti (entre outros) no ano. Dessa forma, desde a última segunda-feira (20) o Cruz-Maltino realiza a Vasco Experience, evento com entrada gratuita no Amazonas Shopping (maior shopping de Manaus). Por lá, torcedores podem tirar foto com o ídolo Carlos Germano e uma réplica da taça da Libertadores, conquistada em 1998 pelo Vasco.

Além disso, os torcedores podiam não só comprar produtos oficiais do clube, como também se tornar sócios com direito a 30% de desconto. Germano, goleiro da conquista de 98, também esteve no Mih!bar, na última terça (21), em outro evento da Vasco Experience.

LEIA MAIS: Após saída de colombiano, Vasco prepara barca com até nove jogadores Chegada dos jogadores causa frenesi A delegação do Vasco, porém, só chegou à capital amazonense na noite da última quarta-feira (22). Centenas de torcedores aguardavam a chegada do lado de fora do hotel Holiday Inn, com a emoção tomando conta quando o ônibus que trazia os jogadores chegou ao local. Os seguranças, aliás, tiveram dificuldade em conter a animação da torcida, que se apertava em busca de uma foto um autógrafo com seus ídolos. Outras cenas marcantes foram as caravanas que saíam especialmente de Parintins, cidade a 372 km de Manaus, que levaram 24h de viagem rumo à capital.