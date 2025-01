Vasco está invicto na Arena da Amazônia, onde enfrenta o Madureira

Cruz-Maltino, aliás, já até ergueu troféu no estádio em Manaus, capital amazonense; retrospecto conta com vitórias em clássicos

Ao entrar em campo para sua “estreia” na temporada 2025, o Vasco defenderá um tabu histórico. Afinal, a equipe da Cruz de Malta jamais perdeu no palco do duelo desta quinta-feira (23), contra o Madureira; a Arena da Amazônia, em Manaus (AM), onde o clube, aliás, já até ergueu troféu.

A partida, apesar de válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, marca a primeira com o elenco titular do Vasco. Marcará também a estreia do técnico Fábio Carille no comando da equipe. Saiba, então, o retrospecto do Cruz-Maltino atuando no estádio, que foi palco para a Copa do Mundo no Brasil, 11 anos atrás.