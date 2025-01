Santos prepara anúncio de Neymar e quer astro ainda em janeiro

Peixe já conversou com patrocinadores e fornecedora de material esportivo para deixar tudo acertado para o retorno do ídolo / Crédito: Jogada 10

O Santos já prepara o anúncio de Neymar. O clube da Baixada Santista convive com a expectativa de ter o retorno do ídolo ainda nesse mês de janeiro. A ideia é que ele fique ao menos até junho e, se gostar do projeto, permaneça até a Copa do Mundo de 2026. Com isso, os bastidores da Vila Belmiro já se movimentam mais do que o normal.

Além do anúncio, o Santos já entrou em contato com seus patrocinadores para alinhar os valores do acordo, assim que houver a assinatura com o atacante. A ideia é que todos os parceiros acompanhem financeiramente o clube com a visibilidade que trará o astro. O Peixe já conversou com a Umbro, sua fornecedora de material esportivo para preparar um aumento significativo da produção de camisas já pensando na procura que o anúncio trará.