Renata Fan tenta contratar pentacampeão mundial para substituir Denílson na Band

A apresentadora Renata Fan já tem um alvo para substituir o ex-comentarista do “Jogo Aberto”, Denílson, nos programas da Band. Trata-se do ex-jogador Vampeta, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. A informação foi divulgada primeiramente pelo colunista Fábio Ricco, do “portal Léo Dias”.

Fan, inclusive, já fez contato com o atual comentarista esportivo da “Jovem Pan” para “apresentar uma proposta”. Em sua argumentação, ela informou que o ídolo do Corinthians teria um salário maior na Band em comparação com o que recebe na outra empresa.