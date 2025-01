Racing aumenta as dimensões de gramado no seu estádio

O Racing aproveitou o fim de 2024 e o início de 2025 para fazer mudanças substanciais em seu estádio, apelidado de Cilindro de Avellaneda. Nas obras em questão, o enfoque foi na qualidade e até mesmo nas dimensões do gramado que passam por uma atualização. Agora, ao invés de 102,5 x 68 metros, o gramado terá 105 x 68 metros.

Antes com falhas visíveis no relvado do Cilindro, o processo de reformulação busca uma solução "de caráter permanente" e com "nível de qualidade internacional". Ao menos, foi isso que apontou a Academia ao falar sobre o tema em seus canais:

“Estamos trabalhando desde o primeiro dia para ter um palco que esteja de acordo com a nossa grandeza. Nossa instituição terá um campo de nível internacional durante todo o ano. As mudanças que estamos buscando são para uma solução permanente e definitiva.” Exigência Além disso, o Racing assegura que o andamento das obras está em nível acelerado. Algo que, inegavelmente, interessa ao time que começa a disputa da Recopa Sul-Americana, no dia 20 de fevereiro, contra o Botafogo, atuando em casa. Não por acaso, a Academia promoveu o alargamento das dimensões mediante uma exigência do regulamento da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). “A substituição total do gramado do Cilindro entrou na fase final. A renovação progrediu substancialmente, ao ponto de a parte final do processo já ter começado: o trabalho de nivelamento em toda a extensão do gramado”, aponta o clube argentino.