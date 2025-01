Quinteros cita saldo positivo em estreia do Grêmio, mas confessa necessidade de evolução

Empate sem gols com o Brasil de Pelotas, fora de casa, marcou também a estreia de Quinteros no comando do Imortal / Crédito: Jogada 10

Em seu primeiro teste oficial da temporada, o Grêmio ficou no empate por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas, na última quarta-feira (22). A partida foi marcada por algumas oportunidades de gols de ambos os lados, mas nenhuma das equipes conseguiu converter as chances. Pelo lado do Imortal, as principais oportunidades ficaram para Braithwaite. Contudo, o atacante dinamarquês, mas teve finalização defendida pelo goleiro e também acertou a trave, uma em cada tempo. O jogo também marcou a estreia do técnico Gustavo Quinteros. Assim, o comandante analisou que o desempenho foi positivo para o primeiro confronto do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O time por momentos mostrou algo do que queremos, pressionar a perda de posse de bola, tentar jogar de forma associada, mas nos falta tempo e trabalho. Há que ter paciência e seguir trabalhando”, esclareceu o treinador argentino naturalizado boliviano.

Apresentação do Grêmio agradou, mas melhora é necessária Posteriormente, Quinteros detalhou que o Tricolor Gaúcho apresentou alguns obstáculos na primeira etapa como a ambientação ao que o duelo pedia. Ele elogiou a condição física dos seus atletas, mas confessou que há a necessidade de uma evolução em alguns pontos. “Foi um jogo difícil, nos custou o primeiro tempo adaptar ao jogo, mais rápido, estivemos lentos na saída, não encontrávamos espaço. A equipe fisicamente respondeu, trabalhamos muito a parte física nestes dias, priorizamos isso”, justificou o comandante