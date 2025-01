Questões técnicas podem atrasar início das obras do estádio do Flamengo; Paes se pronuncia

Conselho diretor da Agenersa diz que "clube precisa resolver transferência” da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno / Crédito: Jogada 10

A construção do estádio do Flamengo ainda precisa de alguns ajustes para iniciar as obras de fato. Um dos empecilhos é o sistema de distribuição de gás, que precisa de transferência para viabilizar o projeto. De acordo com o site “Tempo Real”, na última quarta-feira, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, recebeu um comunicado sobre o assunto e que precisa resolver a situação. No entanto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciou sobre o tema. Dentre estas transferências está a da Estação de Regulagem e Medição (City Gate), que se encontra na área arrematada pelo Flamengo em leilão realizado em julho do ano passado. De acordo com a informação, a solução para o terreno, aliás, deverá ser diretamente negociada entre o time rubro-negro e a Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG), que hoje é administrada pela empresa Naturgy, e mediada pela Agenersa e pelo Estado do Rio de Janeiro.

Eduardo Paes se pronuncia Eduardo Paes, aliás, se posicionou a respeito do empecilho para a construção do estádio do Flamengo. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro garantiu que é da responsabilidade do município a retirada de infraestrtura do terreno do Gasômetro, e não do clube carioca. “Adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas aonde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear, porque eu não aguento mais defender o Flamengo. A única traição que me permito ao Vascão é vibrar com o desempenho da minha amada Maricá no Cariocão desse ano”, publicou Eduardo Paes.