Quarteto funciona e São Paulo bate o Guarani na estreia do time principal no Paulista

O São Paulo recompensou o seu torcedor no primeiro jogo com o time principal no Morumbis em 2025. Na reestreia de Oscar e com o quarteto de ataque, o Tricolor bateu o Guarani por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Luciano, nos primeiros minutos de jogo, marcou o gol da vitória.

Com a vitória, o São Paulo igualou o Noroeste e divide a liderança do Grupo C, com quatro pontos e um jogo a menos. Já o Guarani, por conta dos resultados da rodada, segue na ponta do Grupo B, também com quatro pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Corinthians no Morumbis para a realização do Majestoso. Já o Bugre encara o Norusca no Brinco de Ouro da Princesa.