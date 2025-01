Porto perde em casa para o Olympiacos e se complica na Liga Europa

Treinado por interino, portistas jogam mal e perdem no Estádio do Dragão por 1 a 0. Terá de vencer na última rodada ou estará eliminado / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira, 23/1, pela sétima e penúltima rodada da fase de pontos corridos da Liga Europa, o Porto recebeu o Olympiacos no Estádio do Dragão. O primeiro tempo foi péssimo. A etapa final, menos pior. Mas os portistas jogaram muito mal e acabaram perdendo em casa por 1 a 0, gol de El Kaabi, para frustração da grande maioria dos 35.537 pagantes. Esta foi a quarta derrota seguida do Porto (incluindo o Campeonato Português). Assim, o time parou nos 8 pontos, provisoriamente em 21º. Já os gregos pulam para 12º, com 12 pontos. O Porto, que demitiu o treinador Vitor Bruno, teve José Tavares como interino, enquanto define a contratação do argentino Martin Anselmo como seu novo técnico (ex-Cruz Azul-MEX). Na última rodada, dia 30/1, o Porto visita os israelenses do Maccabi Tel-Aviv, que manda seus jogos na Sérvia (por causa do conflito com o Hamas). Já o Olympiacos receberá o Qarabag. Tanto o Porto quanto o Olympiacos, caso vençam seus jogos, se garantem na repescagem da Liga Europa para as oitavas de final (9º a 24º lugares).

Primeiro tempo ruim de lascar O primeiro tempo esteve perto do sofrível. Fora de casa, o Olympiacos cozinhava o tempo, buscando eventuais ataques em lances de apoio com Rodinei, ex-Flamengo. Já o Porto, em crise, com três derrotas nos últimos três jogos e com técnico interino, não conseguia encaixar seu jogo. João Mário pela direita, juntamente com Pepê, eram os dois principais alvos ofensivos. Mas até os 40 minutos nada de importante aconteceu no modorrento jogo. Mas aí, cada time criou uma boa chance. Primeiramente, após escanteio da direita, uma confusão na área quase resultou em gol de Pepê. Em seguida, Mouzakitis arriscou de fora da área e só não marcou para o Olympiacos por causa de uma grande defesa de Diogo Costa.