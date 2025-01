Pituca comenta trabalho de Caixinha: ‘Totalmente diferente do Carille’

O Santos perdeu para o Palmeiras , nesta quarta-feira (22), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025. O Peixe saiu na frente com Guilherme, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Após a derrota, o capitão Diego Pituca analisou o desempenho da equipe, pediu desculpas ao torcedores e afirmou ser ‘totalmente diferente’ o estilo de jogo do Pedro Caixinha comparado ao do Fábio Carille.

“(Estilo de jogo do Caixinha) Totalmente diferente do Carille. Estamos nos entregando ao máximo, mas ainda está faltando. Temos que correr, continuar evoluindo, que é campeonato curto. Agora, é trabalhar. Pedir desculpas ao torcedor e continuar trabalhando”, finalizou à CazéTV.

Com o resultado, o Santos fica na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos em três partidas. A equipe de Caixinha conheceu a primeira derrota no Paulistão 2025. O líder do grupo é o Guarani, que tem a mesma pontuação e vai jogar nesta quinta-feira (23), contra o São Paulo, no MorumBis. Além dos dois clubes, há também RB Bragantino e Portuguesa-SP.

Por fim, o Peixe volta a campo no próximo sábado (25), contra o Velo Clube, fora de casa, às 18h30, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025.