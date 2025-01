Mulher de Raphinha denuncia ataques após vitória do Barcelona sobre o Benfica

Natália Rodrigues Belloli, mulher de Raphinha, indicado para melhor jogador da semana da Champions após marcar dois gols na virada histórica do Barcelona sobre o Benfica, denunciou ataques graves recebidos nas redes sociais após a vitória do Barça, em Lisboa. Isto porque comentários ofensivos e insultos atingiram a família do atleta, incluindo sua esposa e o filho do casal.

O jogo, realizado no Estádio da Luz, terminou com o placar de 5 a 4 para o Barcelona, com o gol decisivo marcado por Raphinha no último lance. Após o apito final, no entanto, a partida gerou grande polêmica, já que Raphinha teve uma troca de ofensas com torcedores do Benfica e precisou de proteção policial devido a incidentes no túnel de acesso aos vestiários.