Mano cita dificuldades do Fluminense no Carioca e projeta estreia em 2025

Com uma equipe alternativa, o Fluminense tem tido dificuldade para engrenar no Campeonato Carioca 2025. Assim, o técnico Mano Menezes fará sua estreia em 2025 contra Portuguesa, nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Ele entende que os jovens sentiram por causa da questão física e diferença no tempo de preparação. Agora, para o treinador, o time com mais jogadores do grupo principal estará mais organizado e competitivo.

“Primeiro a expectativa das primeiras rodadas, esperávamos dificuldades. Enfrentamos uma equipe que tem até 60 dias de preparação. Nós mandamos um time com sete, oito dias de preparação. Assim, é uma diferença grande, sofremos um pouco. Nesse sentido, agora já com os jogadores numa preparação melhor, utilizando os jogadores do grupo principal em sua maioria, podemos esperar um futebol melhor, disputa mais parelha em termos físicos e de competitividade”, disse à FluTV.