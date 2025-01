Manchester City anuncia a contratação de Omar Marmoush, vice-artilheiro da Bundesliga

Atacante egípcio, de 25 anos, marcou 15 vezes no Alemão, além de contribuir com nove assistências pelo Eintracht Frankfurt

O Manchester City segue forte nesta janela de transferências. Afinal, nesta quinta-feira (23), o clube inglês anunciou a contratação do atacante Omar Marmoush, de 25 anos, destaque do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O jogador assinou até 2029 e, de acordo com a imprensa britânica, custou 70 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões) aos cofres dos Citizens.

Marmoush deixa a equipe de Frankfurt como vice-artilheiro da Bundesliga, com 15 gols, apenas um atrás de Harry Kane, do Bayern de Munique. O egípcio soma ainda nove assistências na competição. Ele chamou a atenção pelo bom rendimento nas cobranças de falta.