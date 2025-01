Kauã Elias é mais um revelado em casa a ‘abrir’ os gols do Fluminense no ano

O gol de Kauã Elias no empate por 1 a 1 com o Maricá, na última partida do Fluminense, no sábado (18), foi o primeiro do Tricolor na temporada. Dessa forma, os Moleques de Xerém se tornaram responsáveis pela primeira bola na rede do Flu pela décima vez desde 2000.

O novo camisa 9 se juntou a outros nove atletas revelados nas categorias de base do clube que conseguiram o mesmo feito. Além de Kauã Elias, também marcaram o primeiro gol do Fluminense em uma temporada Roger Flores (duas vezes), Fábio Bala, Alex Terra, Tartá, Alan (duas vezes), Ibañez e Alexandre Jesus.